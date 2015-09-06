Стало відомо, скільки мігранти коштуватимуть Німеччині

Про це повідомляє в неділю, 6 вересня, DW з посиланням на газету Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.

Ймовірна сума в чотири рази більша, ніж роком раніше, коли витрати на біженців склали 2,4 млрд євро. Тоді до ФРН прибули близько 200 тисяч мігрантів, а в поточному році Німеччина готується прийняти до 800 тисяч біженців.

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Щорічні витрати на кожного біженця варіюються від 12 до 13 тисяч євро залежно від федеральної землі. У цю суму входять вартість житла, харчування, кишенькові гроші, медичне обслуговування, а також адміністративні витрати.

Ще в липні влада Німеччини розраховувала виділити 5,6 мільярдів євро, щоб прийняти 450 тисяч біженців.

Раніше УНІАН повідомляв, що Австрія і Німеччина прийняли тисячі мігрантів, які змогли перетнути угорський кордон після того, як вони кілька днів не могли залишити Угорщину.