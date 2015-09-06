Бойовики "Ісламської держави" в Іраку стратили місцеву журналістку та її батька

Про це повідомляє телеканал "Ас-Сумарія" з посиланням на представника поліції провінції Найнава Мухаммеда аль-Джабурі, пише Слон.

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Відзначається, що страчена журналістка працювала кореспондентом відділу новин у газеті, яка видається радою провінції Найнава і висвітлює події в регіоні. Її батько поширював цю газету в Мосулі – адміністративному центрі провінції. Разом з донькою він знаходився в полоні у бойовиків з лютого.

Як відомо, терористичне угруповання "Ісламська держава" – ісламістська організація, яку ООН визнала терористичною. Вона взяла під контроль частину території Сирії та Іраку, встановивши там халіфат з шаріатською формою правління.