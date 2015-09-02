Росія відмовляється воювати з бойовиками "Ісламської держави" разом з міжнародною коаліцією

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на постійного представника РФ в ООН Віталія Чуркіна.

«Ми не будемо вступати до коаліції, яка діє без дозволу Ради Безпеки. Вони бомблять територію Сирії без згоди сирійського уряду, без дозволу РБ. Наскільки я розумію, в Іраку вони хоча б отримали згоду уряду. Але не у Сирії», - заявив Чуркін.

За словами Чуркіна, очолювана США коаліція не знає, протидіє вона у Сирії уряду Башара Асада або ж ІД.

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«Ми вважаємо, що очевидним пріоритетом зараз є боротьба з ІД. Але вони не можуть зробити вибір, з ким боротися - із сирійським урядом або з ІД», - сказав Чуркін.

Довідка: "Ісламська держава" - ісламістська терористична організація, в 2013-2014 роках діяла під назвою "Ісламська держава Іраку і Леванту"переважно на території Іраку і Сирії. У червні 2014 року оголосила про створення на захоплених територіях "ісламського халіфату" і перейменування в "Ісламську державу". За оцінками ЦРУ, чисельність угруповання - близько 30 тис. людей, іракська влада заявляє про 200 тис. В лавах ісламістів - громадяни 80 держав, у тому числі Франції, Великобританії, Німеччини, Марокко, Саудівської Аравії, США, Канади; РФ, а також інших країн СНД.