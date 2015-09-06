Великобританія готова прийняти 15 тисяч сирійських біженців - ЗМІ

Про це повідомляє видання Sunday Times з посиланням на високопоставлені джерела, пише Українська правда.

За словами джерел, Кемерон дав вказівку своїм помічникам підготувати план по врегулюванню міграційного кризи.

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Зокрема даний план включає значне розширення програми з розподілу мігрантів, а також "військову і розвідувальну" боротьбу з нелегальними перевізниками людей.

У середині серпня Кемерон заявляв, що Великобританія прийме певну частку осіб, які шукають притулку, однак і надалі буде зупиняти людей, що намагаються в'їхати "без дозволу".

Раніше УНІАН повідомляв, що Австрія і Німеччина прийняли тисячі мігрантів, які змогли перетнути угорський кордон після того, як вони кілька днів не могли залишити Угорщину.