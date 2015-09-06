На вокзал Мюнхена прибули три потяги з 2 тисячами мігрантів

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на федеральну поліцію.

Велика частина прибулих не стала залишатися в баварській столиці, а пересіла на інші поїзди. Як передає агентство DPA, спецпоїзд з 1 тис. біженців вирушив далі в Дортмунд (федеральна земля Північний Рейн-Вестфалія), інший потяг повинен був відбути в Брауншвейг (федеральна земля Нижня Саксонія).

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5 вересня в Мюнхен прибув перший поїзд з біженцями з Угорщини через Австрію.

Відзначається, що керівництво залізничного концерну Deutsche Bahn прийняло рішення запустити додаткові потяги для доставки мігрантів до центрів первинного розміщення і збільшити число співробітників на станціях. "Deutsche Bahn прикладає всі сили для того, щоб прибуваючі біженці як можна швидше могли бути доставлені до установи по їх прийому", - зазначив представник компанії.

За оцінками фахівців, до кінця року приплив мігрантів в країни Євросоюзу може досягти 1 млн людей.