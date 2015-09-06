У Польщі проходить референдум з питань виборчого і податкового законодавства

11:42, 06 вересня 2015
Світ
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У Польщі проходить загальнонаціональний референдум з питань виборчого і податкового законодавства.

REUTERS

Як повідомляє Польське радіо, на референдумі полякам пропонують дати відповідь на запитання щодо впровадження одномандатних виборчих округів на виборах до Сейму, фінансування політичних партій з державного бюджету, а також трактування деяких положень податкового законодавства.

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Право голосу у Польщі має близько 30,5 млн осіб. Результат референдуму буде визнано дійсним, якщо у ньому візьме участь більш ніж половина тих, хто може голосувати.

Якщо голосувати прийде менше людей, то такий референдум вважатиметься лише як консультативний. Відповідно, це означатиме, що державні органи можуть, а але не повинні взяти його результати до уваги.

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