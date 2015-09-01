Захарченко про вступ "ДНР" до складу Росії: Ніякого референдуму не буде

Про це повідомляє РІА «Новости».

«Ніякого референдуму не буде. У нас будуть вибори. Якщо виникне необхідність проведення будь-якого референдуму, то я особисто про це повідомлю», - заявив Захарченко.

Раніше низка російських ЗМІ повідомила, що після осінніх виборів на Донбасі може пройти референдум про приєднання до Росії захоплених бойовиками територій.

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У липні президент Петро Порошенко заявив, що проведення представниками самопроголошених "ДНР" й "ЛНР" місцевих виборів 18 жовтня може мати руйнівні наслідки для деескалації напруги на Донбасі.

Як повідомляв УНІАН, раніше Центрвиборчком прийняв рішення про те, що місцеві вибори, призначені на 25 жовтня поточного року, не будуть проводитися на окупованій території у 125 населених пунктах Донецької області та 146 – Луганської. Місцеві вибори в Україні призначені на 25 жовтня поточного року.