Папа Франциск закликав католицькі парафії відкрити двері для біженців

Про це глава Римсько-католицької церкви заявив у неділю під час традиційної недільної проповіді перед тисячами вірних, що зібралися на площі Святого Петра у Ватикані, передає ТАСС.

"Парафії, громади, монастирі та храми Європи - кожен повинен дати притулок для сімей біженців, це - конкретний жест при підготовці до Священного року (Ювілейний рік християнства, оголошений понтифіком позаурочно з 8 грудня цього року)", - сказав Франциск, звернувшись до всіх єпископів Європи з проханням підтримати цей заклик.

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Понтифік оголосив, що й у Ватикані будуть розміщені дві сім'ї біженців.

Франциск неодноразово засуджував сучасне суспільство за проблему іммігрантів і закликав надавати підтримку і милосердя "нещасним, які рятуються від воїн і бідності". Високопоставлені представники Ватикану публічно критикували і італійський уряд, і ООН за нездатність вирішити проблему, зокрема, запобігти загибель біженців в Середземномор'ї.