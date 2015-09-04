Папа Римський сам заїхав в магазин за окулярами

Папа Франциск приїхав в магазин окулярів на звичайній машині і провів там близько 40 хвилин, приміряючи нові оправи, передає Бі-бі-сі. У підсумку він попросив, щоб йому просто вставили нові скельця, і наполіг, що сам оплатить покупку.

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"Мені не потрібна нова оправа, мені просто потрібно замінити скельця, я не хочу витрачати багато", - наводять ЗМІ слова папи.

Власник магазину Алессандро Спіціа і раніше виготовляв окуляри для папи, проте зазвичай сам відвозив їх у Ватикан. За його словами, він поняття не мав, що до нього може зайти понтифік.

Франциск, відомий своєю скромністю, зробив турботу про бідних головним девізом свого перебування на чолі Римсько-католицької церкви. Він неодноразово жертвував свої особисті речі на благодійність.