У Конгресі США 25 вересня відбудеться форум на підтримку України

Про це повідомляють організатори заходу на своїй сторінці у Facеbook.

«Більшість дебатів у Вашингтоні, пов’язаних з війною Росії проти України, зі зрозумілих причин, зосереджені на військовому і політичному аспектах. Тим не менше, те, що почалося як людська трагедія, перетворилося на повномасштабну гуманітарну катастрофу. Більш як 2 млн. осіб були змушені залишити свої домівки. За оцінками ЮНІСЕФ, постраждали 1,7 млн. дітей. Ми вважаємо, що ця ситуація дуже недооцінена і не стає складовою дискурсу державної політики», – йдеться у повідомленні.

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Згідно з програмою форуму, захід охопить всі аспекти допомоги Україні, проте найбільше зосередиться на гуманітарних потребах. Дискусії відбудуться навколо допомоги, наданої урядом США, ЄС, міжнародними установами і приватним сектором у Сполучених Штатах і в Україні.

Організатори очікують на участь у форумі генерала армії США Веслі Кларка та дружину президента України Марину Порошенко, а також ряду американських та українських високопосадовців.