Туреччина завдала повітряних ударів у відповідь на напад курдських бойовиків

За словами турецьких силовиків, ціллю ударів стали 12 об’єктів збройного угруповання «Робітнича партія Курдистану», визнаного в Туреччині і ще в низці країн терористичним, повідомляє Радіо Свобода.

Це угруповання взяло на себе відповідальність за напад на турецьких військових у провінції Хаккарі, що недалеко від кордонів із Іраном та Іраком. Військове крило угруповання, так звані «Сили народної самооборони», заявило, що внаслідок нападу загинули 15 турецьких солдатів і була захоплена значна кількість зброї. Відомо, що курдські сепаратисти зазвичай значно завищують втрати своїх противників.

Турецькі військові підтверджують, що внаслідок підриву на мінах колони з двох військових машин із їхнього боку є «кілька» загиблих і поранених, але чисел наразі не називають.

Читайте такожКурдські бойовики взяли на себе відповідальність за один з терактів у Стамбулі - ЗМІ

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган, виступивши на телебаченні після нападу, пообіцяв ухвалити нову стратегію в «боротьбі з тероризмом» і запевнив, що влада країни діятиме рішуче.

А прем’єр-міністр Ахмет Давутоглу, який у час нападу був на важливому для Туреччини футбольному матчі відбору на чемпіонат Європи 2016 року в іншому місті, недодивився його й терміново повернувся до Анкари, щоб скликати термінове засідання силових структур.

Нинішній напад став черговим кроком у загостренні, яке сепаратисти знову почали останніми місяцями. За повідомленнями, внаслідок поновлених нападів від липня загинули не менш як 70 турецьких силовиків, унаслідок дій армії ліквідовані сотні курдських бойовиків. При цьому сторони звинувачують одна одну в порушенні нестійкого перемир’я, що тривало з 2013 року.

Читайте такожЕрдоган: Мирні переговори з курдами неможливі

Курдське збройне сепаратистське угруповання «Робітнича партія Курдистану», яке не є партією, з кінця 1970-х років під різними назвами бореться за самостійність чи принаймні широку автономію для турецьких курдів на марксистсько-ленінських засадах на південному сході Туреччини. За час цього протистояння між курдами і державним керівництвом у Туреччині загинуло понад 45 тисяч людей.

Як повідомляв УНІАН, у Туреччині бойовики Робочої партії Курдистану підірвали автобус, в якому перебували як співробітники правоохоронних органів, так і цивільні особи.