Курдські бойовики підірвали автобус з поліцейськими у Туреччині

Про це повідомляє Lenta.ru з посиланням на The Daily Sabah.

Бомба була закладена на естакаді в провінції Мардін на південному сході країни. В результаті постраждали 24 особи, у тому числі десять поліцейських. Поранені були доставлені в місцеві лікарні. Служби безпеки почали спецоперацію з пошуку підривників.

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Як зазначає Press TV, в п'ятницю, 28 серпня, прихильники РПК влаштували в Стамбулі акцію протесту проти політики придушення курдських повстанців. В ході мітингу відбулося зіткнення з поліцією, і співробітники правоохоронних органів змушені були застосувати для розгону демонстрантів сльозогінний газ і водомети.