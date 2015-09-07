Австрія має намір знову закрити кордон для біженців

Про це заявив федеральний канцлер Вернер Файмен, передає Російська служба Бі-бі-сі.

Завдяки полегшеним правилами минулих вихідних тисячі мігрантів змогли перетнути австрійський кордон і залишитися в Австрії або пройти в Німеччину.

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"Ми допомогли понад 12 тисячам осіб у важкій ситуації. Тепер ми повинні почати поступово виходити із надзвичайного стану і продовжувати працювати в нормальному режимі", - йдеться у заяві канцлера.

Раніше влада Німеччини та Угорщини виступила із заявами, з яких випливає, що рішення пропустити тисячі мігрантів через австро-угорський кордон всупереч правилам Євросоюзу не матиме прецедентного характеру.