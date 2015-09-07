Ірак вперше завдав авіаударів по позиціях "ІДІЛ" з американських винищувачів F-16
07:43, 07 вересня 2015Світ
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Військово-повітряні сили Іраку вперше почали авіаудари по позиціях "Ісламської держави" із застосуванням бойових літаків американського виробництва F-16.
F-16 / wikipedia.org/Master Sgt. Andy Dunaway
Про це повідомив прес-секретар Пентагону Пітер Кук, передає РІА Новости.
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"Ми задоволені тим, що іракські військово-повітряні сили успішно застосували літаки найбільш просунутої технології в міжнародній кампанії зі знищення ІД", - заявив представник Пентагону.
За його словами, перші чотири винищувачі F-16 були поставлені зі США до Іраку в липні цього року. Постачання військових літаків в Ірак продовжаться, сказав Кук.
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