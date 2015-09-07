Ірак вперше завдав авіаударів по позиціях "ІДІЛ" з американських винищувачів F-16

Про це повідомив прес-секретар Пентагону Пітер Кук, передає РІА Новости.

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"Ми задоволені тим, що іракські військово-повітряні сили успішно застосували літаки найбільш просунутої технології в міжнародній кампанії зі знищення ІД", - заявив представник Пентагону.

За його словами, перші чотири винищувачі F-16 були поставлені зі США до Іраку в липні цього року. Постачання військових літаків в Ірак продовжаться, сказав Кук.