Ізраїль почав будувати огорожі на кордоні для запобігання напливу мігрантів (відео)

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху прокоментував ситуацію з масовим напливом сирійських біженців на території Євросоюзу, передає ZN.UA з посиланням на The Telegraph.

Читайте такожАвстрія має намір знову закрити кордон для біженців

Він зазначив, що "сьогодні ми бачимо, що трапляється, коли держави втрачають контроль над своїми кордонами".

За словами Нетаньяху, "необхідно забезпечити контроль над кордонами Ізраїлю майже на 360 градусів".

Як повідомляв УНІАН раніше, Високий представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Федеріка Могеріні заявила, що міграційна криза, з якою зіткнувся ЄС, триватиме ще довго. При цьому вона зазначила, що чим швидше ЄС сприйме це психологічно та політично, тим швидше зможе знайти ефективне рішення.