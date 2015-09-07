Меркель: Приплив мігрантів змінить Німеччину

У той же час вона сказала, що влада країни прискорять процедуру надання притулку і виділять додаткові кошти на допомогу біженцям, але підкреслила, що поодинці Німеччина не може вирішити цю проблему, і закликала інші країни-члени ЄС прийняти такі ж заходи, повідомляє Російська служба ВВС.

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Раніше німецька влада оголосила про виділення ще 6 млрд євро на потреби біженців. Згідно з цим планом, в країні будуть побудовані нові табори для біженців приблизно на 150 тисяч чоловік. Також будуть виділені додаткові кошти на програми з вивчення мови та інтеграцію мігрантів.

Програма додаткового фінансування передбачає і збільшення чисельності поліції на 3 тисячі осіб.