У Німеччині влада виділила на прийом біженців 6 мільярдів євро

Очікується, що кількість біженців, які направляються в країну, досягне рекордного показника – 800 тисяч чоловік. Щоб впоратися з таким напливом, німецький уряд витратить додатково 6 млрд євро.

Державні та місцеві органи влади виділять 3 млрд євро на розміщення 800 тисяч біженців (будівництво притулків), а центральний уряд планує витратити ще 3 млрд євро на фінансування витрат, таких, як виплати допомог для осіб, які шукають притулку, передає DT.UA.

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Після зустрічі в Берліні, яка тривала більше п'яти годин, лідери правлячої коаліції домовилися також про ряд інших заходів, для прискорення процедур надання притулку та сприяння будівництва притулків.

Німеччина стає лідером з прийому біженців. Так, тільки в серпні країна прийняла більше ніж 100 тисяч осіб, які шукають притулку.