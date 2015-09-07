Через мігрантів у Будапешті призупинили міжнародне залізничне сполучення

У зв'язку з напливом мігрантів влада угорської столиці тимчасово призупинила рух поїздів на основних міжнародних напрямках, повідомляє Лента.ру з посиланням на The Telegraph.

Мандрівникам рекомендується триматися подалі від вокзалів і по можливості користуватися іншими видами транспорту.

На Келеті, головному залізничному вокзалі Будапешта, звідки вирушають поїзди до сусідніх країн, ситуація залишається напруженою. Поліція продовжує стримувати натовпи мігрантів, які вимагають пропустити їх на захід: в Австрію та Німеччину. Криміногенна обстановка в районі вокзалу спокійна. Біженці ведуть себе стримано і намагаються не провокувати поліцію.

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У той же час аеропорт Будапешта функціонує у звичайному режимі. Більш або менш регулярно здійснюється залізничне і автобусне сполучення всередині країни. Причому це стосується навіть найбільш проблемного — західного — напряму.

Влада країни заявляє, що зараз подорожувати Угорщиною абсолютно безпечно. У столиці за межами центрального вокзалу і в прилеглих до нього районах ситуація також залишається спокійною. Єдине, що вказує на деяку напруженість, — це часті перевірки документів.