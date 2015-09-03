На вокзалі у Будапешті сталися сутички мігрантів з поліцією

Поліція арештувала кількох молодих мігрантів і, ймовірно, насильно посадила їх на потяги до центрів з прийому біженців на сході країни, передає кореспондент Бі-бі-сі з місця подій.

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Мігранти протестують біля вокзалу Келеті, стверджуючи, що витратили сотні євро на проїзні документи, якими їм тепер не дають скористатися.

Угорська влада пояснює свої дії прагненням виконувати зобов'язання з охорони державних кордонів.

Згідно з Дублінською угодою, підписаною всіма країнами Євросоюзу, біженці зобов'язані звертатися з проханням про притулок у першій же країні ЄС, в якій вони опинилися.

Крім цього, рух поїздів Eurostar між Парижем і Лондоном було перервано в ніч на середу через мігрантів, які були помічені на залізничних коліях біля в'їзду в тунель. Сотні пасажирів потяга ES9055 прочекали відправки Eurostar кілька годин.

Влітку цього року щодня від кількох сотень до кількох тисяч людей намагалися перебратися по тунелю з французького Кале в Великобританію. Так, у липні в Кале в очікуванні можливості потрапити до Британії перебували близько 5 тис. мігрантів, в основному з африканських країн і Близького Сходу.