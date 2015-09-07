Понта: Румунія пустить до себе мігрантів в обмін на вступ до шенгенської зони

Про це заявив прем'єр-міністр країни Віктор Понта, передає "Новое время" з посиланням на Bloomberg. "Солідарність означає як права, так і обов'язки, тому якщо вони хочуть, щоб ми виконували ті ж обов'язки, вони повинні дати нам ті ж права", - заявив Віктор Понта журналістам у Будапешті.

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Він підкреслив також, що країни, які зараз просять Румунію про солідарність - це ті самі країни, які відклали її вступ у шенгенську зону. Видання зазначає, що вступ Румунії до Шенгену заблокувала Німеччина через високий рівень корупції.

Прем'єр уточнив кількість мігрантів, які відповідно до квот може взяти Румунія - до 1500 осіб.

Раніше повідомлялося, що канцлер Німеччини Ангела Меркель закликала всі держави Євросоюзу приймати у себе мігрантів.