Понта: Румунія пустить до себе мігрантів в обмін на вступ до шенгенської зони
Влада Румунії буде вимагати від ЄС вступу до шенгенської зони в обмін на згоду прийняти у себе мігрантів за квотами.
Про це заявив прем'єр-міністр країни Віктор Понта, передає "Новое время" з посиланням на Bloomberg. "Солідарність означає як права, так і обов'язки, тому якщо вони хочуть, щоб ми виконували ті ж обов'язки, вони повинні дати нам ті ж права", - заявив Віктор Понта журналістам у Будапешті.
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Він підкреслив також, що країни, які зараз просять Румунію про солідарність - це ті самі країни, які відклали її вступ у шенгенську зону. Видання зазначає, що вступ Румунії до Шенгену заблокувала Німеччина через високий рівень корупції.
Прем'єр уточнив кількість мігрантів, які відповідно до квот може взяти Румунія - до 1500 осіб.
Раніше повідомлялося, що канцлер Німеччини Ангела Меркель закликала всі держави Євросоюзу приймати у себе мігрантів.