Франція готова прийняти 24 тисячі біженців

Про це заявив президент Франції Франсуа Олланд, повідомляє "ЄвроПравда" з посиланням на Le Figaro.

"З початку року, намагаючись дістатися до Європи, Середземне море перетнули 350 тис. осіб. Це втричі більше, ніж у минулому році. Ця криза має бути вирішена за участю Франції", - сказав Олланд.

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"Зіткнувшись з цією бідою, нам запропонували механізм з прийому мігрантів і розподілу їх між країнами. Для Франції це буде означати прийом 24 тис. біженців, і ми це зробимо", - наголосив президент Франції.

За його словами, в цьому році Франція очікує 60 тис. клопотань про притулок.

Крім того, Олланд закликав до проведення міжнародної конференції щодо міграційної кризи.

Раніше УНІАН повідомляв, що Німеччина стає лідером з прийому біженців. Так, тільки у серпні країна прийняла понад 100 тисяч шукачів притулку.