Росія відправляє солдатів і зброю до Сирії, щоб захистити режим Асада - ЗМІ (фото, відео)

Про це повідомила провладна телекомпанія Сирії, передає "Європейська правда" з посиланням на The Times.

Так, трихвилинний ролик показує, як сирійську армію прикриває важка бронетехніка, зокрема, новітній БТР-82А, який є на озброєнні тільки в армії Росії. При цьому на відео чітко звучить російська мова.

Російську мову можна почути на відео з 02:03

Також видання з посиланням на The Washington Post пише, що нещодавні повідомлення з відкритих джерел та непідтверджені зображення російського обладнання в Сирії свідчать про те, що Кремль поступово нарощує присутність в охопленій війною країні для підтримки режиму Асада.

Варто зазначити, що у вівторок, 1 вересня, філія "Аль-Каїди" в Сирії "Фронт аль-Нусра" опублікував фотографії, а яких зображений винищувач, що нагадує російський Су-34, і безпілотник виробництва РФ, які були помічені в сирійській провінції Ідліб.

Ця інформація надійшла через два дні після того, як ізраїльська газета YNET повідомила про прибуття до Сирії російських ВПС і пілотів "найближчим часом" для завдання авіаударів по бойовиках "ІДІЛ" та сирійських повстанцях, які загрожують режиму Асада.

Раніше Асад заявляв, що через те, що Росія за час кризової ситуації в Сирії показала свою тверду позицію щодо підтримки влади країни, довіра арабської республіки до неї залишається на високому рівні.