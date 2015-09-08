Бойовики ІД викрали 127 дітей, з яких у спецтаборах готуватимуть терористів-смертників

Терористи угруповання «Ісламська держава» (ІД) за останні кілька днів викрали в місті Мосул на півночі Іраку 127 дітей, повідомляє ТАСС з посиланням на іранський телеканал Press TV.

«Упродовж останніх кількох днів терористи ІД викрали в Мосулі 127 іракських дітей у віці від 11 до 15 років, - заявив прес-секретар Демократичної партії Курдистану (ДПК) Саїда Мамузіні.

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За даними ДПК, дітей помістили в спеціальні табори, де їх навчають поводженню зі зброєю та веденню терористичних операцій, укорінюючи в їх свідомість екстремістську ідеологію ваххабізму».

За свідченням вождя одного з сунітських племен в іракській провінції Анбар шейха Халеда Авада аш-Шабані, терористичне угрупування ІД займається активним вербуванням у свої ряди місцевих дітей, з яких потім готує смертників. Навчальні табори для малолітніх терористів існують в сирійській провінції Ракка і в іракській - Анбар, повідомив також шейх.