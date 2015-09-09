МЗС Росії вимагає від Болгарії пояснень через відмову пропустити літаки до Сирії

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Як заявив посадовець МЗС Росії, що є одночасно спеціальним представником президента Росії у справах Близького Сходу й Африки, ці літаки мали доставити до Сирії «гуманітарну допомогу».

При цьому він натякав, що Болгарія ухвалила це рішення нібито на прохання США. За його словами, це «викликає сумніви щодо їхнього суверенного права ухвалювати рішення» щодо дозволів використати болгарський повітряний простір. Ніяких доказів, що Болгарія ухвалила це рішення не самостійно, російський дипломат не навів.

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Як повідомляв УНІАН, Болгарія відмовила в повітряному коридорі російським літакам з вантажами для Сирії.

"Ми не дали дозвіл на проліт російських військово-транспортних літаків через територію Болгарії у зв'язку з тим, що у нас, на підставі отриманої інформації, виникли обґрунтовані сумніви у тому, що характер вантажу не відповідає заявленому. Болгарське міністерство закордонних справ прийняло це рішення самостійно", - повідомила офіційний представник болгарського МЗС Бетіна Жотева.

Відзначається, що два російських літаки з допомогою для Сирії полетять через повітряний простір Ірану, замість того, щоб використовувати маршрут через Балкани і Грецію.