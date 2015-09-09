Болгарія назвала умову для надання Росії повітряного коридору до Сирії

Але це станеться тільки в тому випадку, якщо Росія дозволить перевіряти ці вантажі, заявляє Бі-бі-сі з посиланням на МЗС Болгарії.

"Якщо наші російські колеги згодні на проведення перевірок у болгарському аеропорту, то ми дамо такий дозвіл", - заявив глава відомства Даніел Мітов.

Як пояснив міністр, рішення Ради ЄС, прийняті в 2011 і 2012 роках, дають право на заборону провезення через територію країни певних типів вантажів.

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Як повідомляв УНІАН, Болгарія відмовила в повітряному коридорі російським літакам з вантажами для Сирії.

"Ми не дали дозвіл на проліт російських військово-транспортних літаків через територію Болгарії у зв'язку з тим, що у нас на підставі отриманої інформації виникли обґрунтовані сумніви у тому, що характер вантажу не відповідає заявленому. Болгарське міністерство закордонних справ прийняло це рішення самостійно", - повідомила офіційний представник болгарського МЗС Бетіна Жотева.

Зазначається, що два російські літаки з допомогою для Сирії полетять через повітряний простір Ірану замість того, щоб використовувати маршрут через Балкани і Грецію.