У США Нємцова посмертно нагородили Премією свободи

Церемонія відбулася у вашингтонському Міжнародному республіканському інституті, передає РІА Новости.

За Нємцова, який був убитий у лютому нинішнього року, її отримував давній друг і соратник політика — заступник голови Партії народної свободи, журналіст Володимир Кара-Мурза-молодший. Вручав нагороду впливовий сенатор Джон Маккейн, який є головою ради директорів інституту.

За словами Кара-Мурзи, "Нємцов був "білою вороною" в політиці: завжди говорив те, що думав, і робив те, що говорив".

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Лауреатами престижної нагороди в нинішньому році також стали спікер палати представників конгресу США Джон Бейнер і підприємець і меценат із Судану Мо Ібрагім.

Премія свободи вручається в США Міжнародним республіканським інститутом щорічно з 1995 року. Її лауреатами стають люди, що внесли значний внесок у розвиток свободи і демократії у світі. Серед тих, хто в різні роки був удостоєний нагороди — президент США Рональд Рейган, лідер опозиції у М'янмі Аун Сан Су Чжі, радянський дисидент Натан Щаранський, президент Ліберії Еллен Джонсон-Сірліф, Папа Іоанн Павло II (посмертно).