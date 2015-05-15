Польща посмертно присудила Борису Нємцову премію "Орел" імені Яна Карського

За сміливість і відвертість відзначили Бориса Нємцова у Польщі. Убитому опозиціонерові посмертно присудили премію "Орел" імені Яна Карського, повідомляє 5 канал.

Організатори вирішили, що Нємцов як ніхто інший цьогоріч заслуговує на цю відзнаку. Адже він так само намагався попередити світ про злочини Москви, як колись Карський - про злодіяння нацистів.

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Премія не має грошового еквіваленту, це - лише статуетка. Одержали її у Варшаві - вдова та донька політика.

"Мій тато завжди вважав, що його роль як лідера опозиції - просвітництво. Це доповідь, яка висвітлює факти корупції - "Путін. Корупція", "Путін. Підсумки", " Путін. Підсумки 10 років "… 12 травня відбулася в Москві презентація доповіді "Путін-Війна", над цією доповіддю він працював останні місяці. Мета доповіді - показати брехню путінського режиму, тотальну пропаганду, а також навести величезну кількість фактів участі російських військ на території України", - зазначила донька Бориса Нємцова Жанна.