МЗС Франції: Путінські війська у Сирії ускладнюють вирішення кризи
Інформація про відправку російських військових для підтримки сил президента Сирії Башара Асада лише ускладнює пошук політичного рішення конфлікту.
Про це заявив міністр закордонних справ Франції Лоран Фабіус, повідомляє "ЄвроПравда" з посиланням на Reuters.
"Генеральна Асамблея ООН, яка відбудеться наприкінці вересня, може бути місцем для обговорення політичного врегулювання, але розмова ускладнюється тим фактом, що Росія може направити нові війська у Сирію", - сказав Фабіус.
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"Франція подвоїть свої дипломатичні зусилля, щоб покласти край сирійській драмі, одній з найбільших трагедій початку цього століття", - додав міністр.
Раніше УНІАН повідомляв, що наразі ведеться або близьке до завершення постачання в Сирію з РФ кількох партій стрілецької зброї, гранатометів, бронетранспортерів БТР-82А, військових вантажівок "Урал" та іншого озброєння, необхідного для ведення локальних бойових дій і перекидання особового складу сирійської армії.