МЗС Франції: Путінські війська у Сирії ускладнюють вирішення кризи

Про це заявив міністр закордонних справ Франції Лоран Фабіус, повідомляє "ЄвроПравда" з посиланням на Reuters.

"Генеральна Асамблея ООН, яка відбудеться наприкінці вересня, може бути місцем для обговорення політичного врегулювання, але розмова ускладнюється тим фактом, що Росія може направити нові війська у Сирію", - сказав Фабіус.

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"Франція подвоїть свої дипломатичні зусилля, щоб покласти край сирійській драмі, одній з найбільших трагедій початку цього століття", - додав міністр.

Раніше УНІАН повідомляв, що наразі ведеться або близьке до завершення постачання в Сирію з РФ кількох партій стрілецької зброї, гранатометів, бронетранспортерів БТР-82А, військових вантажівок "Урал" та іншого озброєння, необхідного для ведення локальних бойових дій і перекидання особового складу сирійської армії.