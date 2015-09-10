Росія зміцнила режим Асада гранатометами і БТРами - ЗМІ

У Москві впевнені, що це тільки допомагає президенту Асаду боротися з тероризмом, передає "КоммерсантЪ".

США вважають, що Росія тим самим підтримує режим, який сам відповідальний за поширення тероризму.

Джерела у галузі військово-технічного співробітництва з іноземними державами повідомили, що "наразі ведеться або близьке до завершення постачання в Сирію кількох партій стрілецької зброї, гранатометів, бронетранспортерів БТР-82А, військових вантажівок "Урал" та іншого озброєння, необхідного для ведення локальних бойових дій і перекидання особового складу сирійської армії".

Співрозмовники видання стверджують, що постачання ведуться «у відповідності з міжнародним правом, з дотриманням усіх формальностей і в рамках чинних контрактів між урядами Росії та Сирії".

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Також наголошується, що частина з цих угод реалізується на гроші, виділені Дамаском як аванс (йдеться про суму близько $400 млн) на закупівлю систем ППО С-300ПМУ-2, які «Москва після консультацій з владою Ізраїлю вирішила не поставляти».

Варто зазначити, що Москва в останні місяці наполегливо просуває ідею підключення сирійських збройних сил до антитерористичної коаліції, в яку входять країни регіону і західні держави. У цьому контексті Росія розглядає військову допомогу Дамаску як необхідну для протидії терористичній загрозі.

Раніше США застерегли Росію від можливого посилення військової присутності в Сирії. Держсекретар Керрі недвозначно заявив, що подібні дії можуть призвести до подальшої ескалації конфлікту в Сирії, загибелі ще більшої кількості невинних людей, а також до збільшення потоку біженців.

У Кремлі підтвердили, що Росія надає підтримку Сирії, але конкретизувати можливі зміни у підтримці Дамаску не стали.