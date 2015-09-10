Болгарія сумнівається в "гуманітарності" російських вантажів для Сирії і вимагає перевірки

Про це заявив президент республіки Росен Плевнелієв, повідомляє ТАСС.

"Болгарія - гідний член НАТО. Ми володіємо інформацією, маємо спеціальні служби і володіємо необхідними інструментами, щоб оцінити різницю між гуманітарним польотом і польотом, який тільки вважається таким. Але, щоб бути по-справжньому чесними з нашими російськими партнерами, ми запропонували - хочете летіти, приземляйтеся в нашому аеропорту для перевірки, після чого зможете продовжити свій шлях. Якщо наші російські партнери будуть чесними з нами, їх літаки будуть спокійно літати над Болгарією", - сказав Плевнелієв.

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Як повідомляв УНІАН, Болгарія відмовила в повітряному коридорі російським літакам з вантажами для Сирії.

"Ми не дали дозвіл на проліт російських військово-транспортних літаків через територію Болгарії у зв'язку з тим, що у нас, на підставі отриманої інформації, виникли обґрунтовані сумніви у тому, що характер вантажу відповідає заявленому. Болгарське міністерство закордонних справ прийняло це рішення самостійно", - повідомила офіційний представник болгарського МЗС Бетіна Жотева.

Відзначається, що два російських літаки з допомогою для Сирії полетять через повітряний простір Ірану, замість того, щоб використовувати маршрут через Балкани і Грецію.