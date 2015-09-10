ЗМІ: у Сирію рухаються російські військові кораблі

Про це повідомили представники Пентагону телеканалу NBC. Телекомпанія повідомила, що наміри російської сторони поки нез'ясовані, передає російська служба "Голосу Америки".

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Раніше Москва направляла в Сирію гуманітарну допомогу, але інший американський чиновник повідомив, що аналіз ситуації наводить на думку, що Москва створює місце для прибуття ескадрильї, імовірно для того, щоб допомогти режиму президента Башара Асада повітряними ударами.

Пов'язані з "Аль-Кайдою" бунтівники нещодавно захопили низку міст в ході чотирилітньої громадянської війни, в якій загинули не менше 250 тис. чоловік.

Росія не розкриває масштаби своєї військової присутності в Сирії, відзначає NBC. США вважають, що кількість військовослужбовців на місцях не перевищує 100 осіб, але при цьому створюються мобільні житлові комплекси і пересувна диспетчерська вежа в аеропорту в районі міста Латакія.

У той же час радник ізраїльського міністра оборони Амос Гілад, виступаючи на конференції з безпеки в Ізраїлі, повідомив: "Нас проінформували, що росіяни вступають у стадію активного втручання".

Офіційної реакції Сирії на ці повідомлення поки не надходило, зазначає телекомпанія.