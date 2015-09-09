Росія почала будівництво авіабази в Сирії - британські ЗМІ

Недалеко від західного сирійського міста Латакія Росія вже почала будівництво авіабази для нанесення ударів по позиціях бойовиків "Ісламської держави". Про це пише Lenta.ru з посиланням на джерела The Daily Express в оборонному відомстві США.

За їх словами, Росія вже відправила деталі розбірних споруд для зведення бази, на якій зможе розміститися тисяча військових.

За інформацією видання, російські військові вже спорудили диспетчерську вишку. Російська влада це поки ніяк не коментує.

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У той же час заступник міністра закордонних справ Росії михайло Богданов підтвердив присутність російських військових у Сирії з метою навчити армію цієї країни працювати з російською технікою.

За кілька днів до цього офіційний представник російського МЗС Марія Захарова заявила, що Москва ніколи не приховувала, що постачає військову техніку сирійській владі для боротьби з тероризмом.

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За словами прем'єр-міністра Сирії, на сьогоднішній день між Москвою і Сирією вже підписаний ряд договорів про будівництво газопереробних заводів, іригаційних споруд і електропідстанцій. Також у 2013 році було підписано угоду про розробку нафтових родовищ на сирійському узбережжі російськими партнерами. Сума першого етапу угоди склала 88 мільйонів доларів і розрахована на п'ять років, за цей час повинні бути проведені всі розвідувальні роботи і отримані необхідні дозволи для подальших дій.