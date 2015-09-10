Влада Німеччини придумала, що робити з мігрантами

З такою ідеєю виступив віце-канцлер і міністр економіки Німеччини Зігмар Габріель, передає Lеnta.ru з посиланням на Reuters. "Якщо нам вдасться швидко навчити тих, хто приїжджає до нас, і залучити їх до роботи, то ми вирішимо одну з основних майбутніх проблем нашої економіки - брак кваліфікованих робітників", - сказав міністр, виступаючи перед парламентаріями.

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У землі Північний Рейн-Вестфалія, де безробіття вдвічі вище загальнонімецького рівня, мігрантів навчають технічним спеціальностям. Самі німці від таких позицій часто відмовляються, вважаючи за краще отримувати вищу освіту.

За офіційною статистикою, яку наводить Reuters, до 2030 року працездатних громадян в країні стане на 6 млн менше, а смертність перевищуватиме народжуваність.

За даними ООН, число жителів близькосхідних і африканських країн, як інелегально перебралися в Євросоюз з початку року перевищило 378 тис. осіб. Згідно з прогнозом, потік мігрантів в Європу з півдня в найближчі 2 року складе як мінімум 850 тис. осіб. Передбачається, що основна частина мігрантів залишиться жити в Німеччині.