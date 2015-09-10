BBC: У Берліні відкопали величезну голову від пам'ятника Леніну

У лісі неподалік від Берліна відкопали гігантську гранітну голову від пам'ятника Леніну, поховану 24 роки тому.

Ці роботи виконані в рамках історичного проекту, повідомляє BBC Україна.

Голова є частиною 19-метрового монумента комуністичному лідеру, який височів над східною частиною міста.

Пам'ятник демонтували у 1991 році, вже після падіння Берлінського муру (1989 р.), за розпорядженням Еберхарда Діпгена, першого мера возз'єднаної німецької столиці.

Частини монументу закопали в лісі, окремо одну від одної.

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У двотисячних берлінський пам'ятник став відомий завдяки німецькому фільму "Гудбай, Ленін" 2003 року, присвяченому возз'єднанню Німеччини. В одній зі сцен демонтований монумент несуть над містом на гелікоптері.

Тепер 3,5-тонну голову перевезуть до музею в Цитаделі Шпандау у західному Берліні. Вона стане частиною виставки німецьких монументів різних часів.

Це єдина частина пам'ятника Леніну, яку вирішили відкопати.