BBC: У Берліні відкопали величезну голову від пам'ятника Леніну
У двотисячних берлінський пам'ятник став відомий завдяки німецькому фільму "Гудбай, Ленін" 2003 року, присвяченому возз'єднанню Німеччини.
У лісі неподалік від Берліна відкопали гігантську гранітну голову від пам'ятника Леніну, поховану 24 роки тому.
Ці роботи виконані в рамках історичного проекту, повідомляє BBC Україна.
Голова є частиною 19-метрового монумента комуністичному лідеру, який височів над східною частиною міста.
Пам'ятник демонтували у 1991 році, вже після падіння Берлінського муру (1989 р.), за розпорядженням Еберхарда Діпгена, першого мера возз'єднаної німецької столиці.
Частини монументу закопали в лісі, окремо одну від одної.
Читайте такожЖовто-блакитна "маска" не врятувала Леніна у Станиці Луганській (фото)
У двотисячних берлінський пам'ятник став відомий завдяки німецькому фільму "Гудбай, Ленін" 2003 року, присвяченому возз'єднанню Німеччини. В одній зі сцен демонтований монумент несуть над містом на гелікоптері.
Тепер 3,5-тонну голову перевезуть до музею в Цитаделі Шпандау у західному Берліні. Вона стане частиною виставки німецьких монументів різних часів.
Це єдина частина пам'ятника Леніну, яку вирішили відкопати.