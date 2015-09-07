У Запоріжжі на пам'ятник Леніну одягли форму збірної України

На розташований тут пам’ятник Леніну фанати вдягли футбольну форму у кольорах національної збірної України. У руці скульптури також був закріплений шалик із символікою, передає радіо "Свобода".

«Питання підтримки нашої збірної об’єднує як представників старшого, так і молодшого покоління. Не можна зносити пам’ятник Леніну заради того, аби тільки його знести. Треба вести діалог – що буде на цьому місті. Де-юре цього пам’ятника немає, однак поки він фактично існує, треба підготувати громадську думку», – розповів один із організаторів акції Ярослав Гришин.

Про сенс одягання Леніна в синьо-жовті кольори він сказав так: «12-й номер на футболці – це номер вболівальників. Таким чином, сподіваємося об’єднати довкола підтримки нашої збірної людей різного віку та різних поглядів».

Восени 2014 року пам’ятник Леніну в Запоріжжі активісти вже вдягали у символічну вишиванку.

За чинним законодавством, що передбачає декомунізацію, скульптурна композиція підлягає демонтажу, однак міська влада Запоріжжя ще не визначилася щодо часу і процедури знесення.