У США бойовиків "ІДІЛ" підозрюють у виготовленні хімічної зброї

Американська розвідка зафіксувала щонайменше чотири випадки використання іприту (гірчичного газу) по обидва боки сирійсько-іракського кордону.

Про це передає Бі-бі-сі з посиланням на американського держслужбовця, який побажав залишитися неназваним.

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Варто зазначити, що іприт використовується у формі порошку, який додається до вибухових речовин. Гірчичний газ є забороненою хімічною зброєю і може викликати шкірні нариви, сліпоту і проблеми з диханням.

Американська влада не відкидає, що бойовики можуть самі займатися виготовленням заборонених хімічних речовин.

Раніше УНІАН повідомляв, що спільне розслідування двох незалежних організацій підтвердило повідомлення про те, що бойовики "Ісламської держави" (ІД) застосовували хімічну зброю проти курдів із Загонів народної самооборони і проти мирних жителів.