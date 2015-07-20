Бойовики ІД застосовували хімічну зброю - розслідування

Раніше МЗС Австралії заявило, що бойовики ІД використовують хлор в якості зброї, а також вербують висококваліфікованих техніків, прагнучи створити власну хімічну зброю, повідомляє РИА Новости.

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Дослідницькі групи з Великобританії Conflict Armament Research і Sahan Research направили своїх фахівців розслідувати три випадки, у яких, імовірно, використовувалася зброя. Два випадки були зафіксовані в провінції Ель-Хасак на північному сході Сирії, третій випадок був відзначений на півночі Іраку, коли снаряд, випущений з 120-мм знаряддя впав поблизу курдських позицій у греблі "Мосул", але при цьому не вибухнув.

"Це перший задокументований випадок використання бойовиками ІД хімічної зброї проти курдів і цивільних об'єктів", — наводить телеканал заяву Conflict Armament Research.