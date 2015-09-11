В Угорщині заарештували біженку, яка кинула в поліцейського шматок бетону

Про це з посиланням на прес-службу поліції області Чонград повідомляє РИА Новости.

"Інцидент стався увечері 9 вересня, коли група біженців, перейшовши кордон, відмовилася йти в табір. Почалася бійка з поліцією, одна з біженок кинула в поліцейського шматок бетону", - повідомили в поліції.

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Жінка затримана, вона виявилася громадянкою Сирії. Зараз її справою займається обласна прокуратура.

Відзначається, що територію біля угорського селища Реске, де відкрито кордон щодня перетинають близько трьох тисяч осіб. Звідси автобусами вони направляються в Будапешт, де сідають на потяги до кордону з Австрією.