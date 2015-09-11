У Німеччині 4 тисячі військових готові реагувати у разі проблем при напливі мігрантів

Німеччина тримає в режимі очікування 4 тис. військових на випадок, якщо в вихідні знадобиться допомога при напливі мігрантів.

Про це заявила міністр оборони Німеччини Урсула фон дер Ляєн, повідомляє Європейська правда з посиланням на Agence France Press.

За її словами, військові зможуть "прийти на допомогу в екстрених випадках". Крім того, за потреби можна залучити і більшу кількість солдатів.

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При цьому, військові будуть демонструвати "максимум доброї волі" стосовно біженців.

Нагадаємо, раніше глава МЗС Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр заявив, що Німеччина протягом наступних двох днів очікує до 40 тисяч біженців.

Як повідомлялося, з початку року (включно з першими восьми днями вересня) Німеччина зареєструвала 450 тис. біженців.