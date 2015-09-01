У Будапешті закрили вокзал через наплив мігрантів (фото)

Це один з найбільших вокзалів угорської столиці, через який мігранти, переважно з Сирії, прямували на захід Європи, передає "ЄвроПравда" з посиланням на видання HVG.hu.

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Як повідомляється, вокзал закрили в 9.00, а пасажирів попросили покинути будівлю. Саму будівлю оточив поліцейський кордон.

Разом з тим до тисячі мігрантів залишаються під будівлею вокзалу.

При цьому повідомляється про сутички, які час від часу спалахують в натовпі. Бійки виникають, зокрема, за квитки на потяги, які продають перекупники.

Крім того, мігранти відмовлялися покинути будівлю вокзалу після відповідного оголошення та скандували вимоги пустити їх в Німеччину.

Напередодні кільком сотням мігрантів все ж вдалося сісти на потяги в Австрію і Німеччину.Однак близько 300 мігрантів, які опинилися в понеділок у потязі " Будапешт-Відень, були висаджені на кордоні з Австрією.