Країни "Вишеградської четвірки" відкинули план ЄС щодо квот на біженців

Про це було заявлено після зустрічі глав МЗС названих країн з міністрами закордонних справ Люксембургу і Німеччини, пише Європейська правда з посиланням на Ceske Noviny.

"Ми всі добре розуміємо, що цю проблему можна вирішити лише спільно. Ми підтримуємо пошуки спільного рішення, яке включатиме всі аспекти", - сказав глава МЗС Чехії Любомир Заоралек.

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"Однак сам лише механізм розподілу не вирішить ситуації", наголосив він.

"Ми зійшлися в поглядах на велику частину питань, пов'язаних з нинішньою міграційною кризою в Європі, крім питання квот", зазначив глава МЗС Словаччини Мирослав Лайчак.

В той же час МЗС Люксембурга Жан Ассельборн висловив сподівання, що представники всіх країн-членів співтовариства проявлять в нинішній складний момент свою солідарність і людську гуманність при вирішенні міграційної проблеми.