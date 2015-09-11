Прем'єр Угорщини оголосив, що з наступного тижня мігрантів почнуть затримувати

Про це заявив угорський прем'єр Віктор Орбан. За його словами, зараз ситуація така, що мігранти не підкоряються законам Угорщини, захоплюють залізничні станції і відмовляються реєструватися, передає "ЄвроПравда" з посиланням на Reuters.

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"Враховуючи це, можна говорити про повстання мігрантів, поліція просто виконує свою роботу без застосування сили", - заявив Віктор Орбан.

З 15 вересня в Угорщині набирають чинності нові міграційні закони, і мігрантів, які будуть відмовлятися виконувати накази представників влади, будуть затримувати.

Раніше повідомлялося, що МВС Угорщини пропонує ввести після 15 вересня режим кризового стану у зв'язку з масовим напливом мігрантів.

При цьому ті мігранти, які заїжджатимуть на територію Угорщини, повинні будуть прямо на пункті пропуску зробити клопотання про надання притулку.