Британія підняла свої винищувачі для перехоплення двох російських бомбардувальників, що наблизилися до повітряного простору країни.

Про повідомляє Європейська правда з посиланням на Міноборони Британії.

Як повідомляється, два російських Ту-160 були помічені поблизу Шотландії у четвер.

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"Пілоти винищувачів Typhoon ідентифікували два російських екіпажі і супроводили їх за межі зони інтересів Британії", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у НАТО нарахували 250 перехоплень російських військових літаків за останні півроку.

При цьому повітряний і морський простір держав вони не порушують, однак у випадку літаків йдеться про загрозу для цивільної авіації.

В країнах Балтії і Великій Британії неодноразово заявляли, що польотами своїх літаків біля їхніх кордонів Росія демонструє силу і тестує реакцію НАТО.