Російські бомбардувальники двічі підлітали до кордонів США, у цей час Путін телефонував Обамі

Про це повідомляє Fox News з посиланням на джерела в Міністерстві оборони США.

Як повідомляється, перший інцидент стався в 10:30 ранку за місцевим часом біля берегів Аляски, передає Європейська правда.

Два американських винищувачі F-22 піднялися в небо для перехоплення двох російських бомбардувальників Ту-95, здатних нести ядерну зброю.

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Другий інцидент стався в 11:00 за місцевим часом того ж дня неподалік від центрального узбережжя Каліфорнії.

Як відзначає телеканал, два американських винищувачі F-15С піднялися на перехоплення ще двох російських бомбардувальників Ту-95.

Водночас військові літаки РФ не порушили повітряний простір США.

Як зазначається, саме в той час коли російські бомбардувальники перебували поблизу американського узбережжя, президент РФ Володимир Путін зателефонував Бараку Обамі, щоб привітати з Днем незалежності.