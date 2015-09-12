Влада Мюнхена: місто не може впоратися з напливом мігрантів
23:01, 12 вересня 2015Світ
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Влада Мюнхена попередила, що місто не може впоратися з величезною кількістю біженців, які, як очікується, прибудуть туди на вихідних.
REUTERS
За словами влади, близько 10 тисяч осіб або знаходяться в дорозі, або вже прибули до Мюнхена - це вдвічі більше, ніж може розміститись в місті, повідомляє Російська служба ВВС.
Німецьке міністерство оборони привело до готовності близько 4000 військових, щоб допомогти впоратися з напливом мігрантів.
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Між тим, в декількох містах проходять акції в підтримку біженців. У датському Копенгагені на неї вийшли 30 тисяч людей.
Протести проти мігрантів також заплановані. Як передає агентство Франс-прес, тисячі людей вийшли на таку демонстрацію у Варшаві.
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