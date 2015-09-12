Влада Мюнхена: місто не може впоратися з напливом мігрантів

За словами влади, близько 10 тисяч осіб або знаходяться в дорозі, або вже прибули до Мюнхена - це вдвічі більше, ніж може розміститись в місті, повідомляє Російська служба ВВС.

Німецьке міністерство оборони привело до готовності близько 4000 військових, щоб допомогти впоратися з напливом мігрантів.

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Між тим, в декількох містах проходять акції в підтримку біженців. У датському Копенгагені на неї вийшли 30 тисяч людей.

Протести проти мігрантів також заплановані. Як передає агентство Франс-прес, тисячі людей вийшли на таку демонстрацію у Варшаві.