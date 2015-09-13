Тисяча біженців прорвала ланцюг поліції на кордоні Угорщини

Люди прямують від кордону в бік міста Сегед, повідомляє РИА Новости.

15 вересня набуде чинності пакет нових угорських законів про біженців та кордоні, прийнятий минулого тижня. Нелегальний перехід через кордон стане злочином.

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За це будуть судити і саджати у в'язницю або депортувати. Злочином також буде вважатися псування прикордонної стіни (при спробі подолати її). Посилюється покарання для контрабандистів, які перевозять порушників через кордон.

До цього терміну біженці проходять кордон біля угорського селища Реске фактично безконтрольно — передбачається, що вони повинні негайно направлятися в поліцейські пункти для реєстрації і подачі заявок на притулок, однак насправді більша частина цю процедуру не виконує, побоюючись, що їх залишать в Угорщині.