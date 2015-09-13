У Росії сьогодні – єдиний день виборів, голосування проходить і в окупованому Криму

11:22, 13 вересня 2015
Світ
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Сьогодні в Росії проходять так звані прямі вибори - єдиний день голосування за депутатів різних рівнів. Вони проводяться і в анексованому Криму.

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Як передає Крим.Реалії, окупанти проведуть довибори в двох округах: у Керчі та Сімферопольському районі. Там оберуть по два депутати в Джанкойську і Сакську і по одному – у Феодосійську і Білогірську міські ради.

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Раніше Міністерство закордонних справ України висловило протест у зв'язку з проведенням виборів окупаційною владою в Криму.

«Чергова спроба Російської Федерації поширити своє національне законодавство на територію суверенної України є грубим порушенням норм міжнародного права, законодавства України», – зазначили в МЗС.

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