У Росії сьогодні – єдиний день виборів, голосування проходить і в окупованому Криму

Як передає Крим.Реалії, окупанти проведуть довибори в двох округах: у Керчі та Сімферопольському районі. Там оберуть по два депутати в Джанкойську і Сакську і по одному – у Феодосійську і Білогірську міські ради.

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Раніше Міністерство закордонних справ України висловило протест у зв'язку з проведенням виборів окупаційною владою в Криму.

«Чергова спроба Російської Федерації поширити своє національне законодавство на територію суверенної України є грубим порушенням норм міжнародного права, законодавства України», – зазначили в МЗС.