Латвія витратить 17,5 мільйонів євро на будівництво огорожі на кордоні з Росією
На облаштування прикордонної смуги на кордоні Латвії і Росії, в тому числі встановлення огорож в окремих місцях, планується витратити 17,5 млн євро.
Про це повідомила представник зі зв'язків з громадськістю Державної прикордонної охорони Латвії Євгена Позняк, передає Delfi.
Реалізація робіт буде залежати від доступного фінансування, а повністю їх планується завершити до 2019 року.
Проект допоможе зміцнити безпеку зовнішніх кордонів ЄС, обмежити контрабанду і нелегальну міграцію, зазначила Позняк.
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Зазначається, що протяжність кордону Латвії з Росією становить 270 км. Як пояснила представник прикордонної охорони Латвії, огорожі будуть встановлюватися поблизу контрольно-пропускних пунктів і у місцях, де є високий ризик випадково перетнути кордон.
Також у рамках проекту будуть прокладені патрульні стежки, контрольні смуги для виявлення слідів порушників.