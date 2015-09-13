Латвія витратить 17,5 мільйонів євро на будівництво огорожі на кордоні з Росією

Про це повідомила представник зі зв'язків з громадськістю Державної прикордонної охорони Латвії Євгена Позняк, передає Delfi.

Реалізація робіт буде залежати від доступного фінансування, а повністю їх планується завершити до 2019 року.

Проект допоможе зміцнити безпеку зовнішніх кордонів ЄС, обмежити контрабанду і нелегальну міграцію, зазначила Позняк.

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Зазначається, що протяжність кордону Латвії з Росією становить 270 км. Як пояснила представник прикордонної охорони Латвії, огорожі будуть встановлюватися поблизу контрольно-пропускних пунктів і у місцях, де є високий ризик випадково перетнути кордон.

Також у рамках проекту будуть прокладені патрульні стежки, контрольні смуги для виявлення слідів порушників.