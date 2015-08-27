Латвія слідом за Естонією заявила про намір будувати стіну на кордоні з Росією

Про це заявив міністр внутрішніх справ Латвії Ріхард Козловскіс, повідомляє портал Lsm.lv. За його словами, російсько-латвійський кордон перетинають в основному в'єтнамці, зокрема, у цьому році було вже 300 таких нелегалів.

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"Обговорюється можливість будівництва паркану на кількох ділянках, але якщо паркан не буде забезпечений відповідною технікою, він не зможе зупинити потік біженців", - зазначив міністр, додавши, що в даний час через політичну ситуацію практичне співробітництво з Росією у цій сфері погіршилося.

"Нелегали прибувають не з В'єтнаму, а з Росії, де свого часу працювали нелегально, так і в легальній сфері", - сказав Ріхард Козловскіс.

За його словами, в'єтнамці біжать з Росії в країни Євросоюзу через економічну ситуацію, а також в результаті діяльності імміграційної служби цієї країни.

Як повідомляв УНІАН, 25 серпня про намір побудувати стіну на кордоні з Росією заявила Естонія.