У столиці Молдови відновилася антиурядова маніфестація
У Кишиневі почалася антиурядова маніфестація, організована громадянською платформою DA (Demnitate si adevar - "Гідність і правда") , яка виступає за відставку всього керівництва Молдови.
Про це повідомляє РІА Новости.
"Сьогодні ми маємо намір посилити тиск на владу. На протести з'їхалися жителі з усіх районів країни. Ми рішуче будемо йти до кінця, до виконання всіх наших вимог", - заявив активіст платформи DA Андрій Нестасє.
Раніше колишній учасник протестів, лідер партії "Демократія - вдома" Василь Костюк заявив журналістам, що на мітингу в неділю активісти платформи DA запропонують сформувати альтернативний уряд, який піде на змову з керівництвом країни. Костюк назвав цю ініціативу "зрадою ідеалів тих, хто вийшов протестувати за покликом серця".
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Платформа DA об'єднує кілька громадських організацій, політологів, громадських діячів, які поділяють різні політичні погляди. Серед них є й прихильники об'єднання Молдови з Румунією.
У травні та червні DA провела масові мітинги в центрі Кишинева, тоді протестувальники вимагали боротьби з корупцією та відставки уряду.
Учасники платформи заявляють, що влада країни підпорядкована олігархічним колам та імітує процес євроінтеграції.