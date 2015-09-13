У столиці Молдови відновилася антиурядова маніфестація

Про це повідомляє РІА Новости.

"Сьогодні ми маємо намір посилити тиск на владу. На протести з'їхалися жителі з усіх районів країни. Ми рішуче будемо йти до кінця, до виконання всіх наших вимог", - заявив активіст платформи DA Андрій Нестасє.

Раніше колишній учасник протестів, лідер партії "Демократія - вдома" Василь Костюк заявив журналістам, що на мітингу в неділю активісти платформи DA запропонують сформувати альтернативний уряд, який піде на змову з керівництвом країни. Костюк назвав цю ініціативу "зрадою ідеалів тих, хто вийшов протестувати за покликом серця".

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Платформа DA об'єднує кілька громадських організацій, політологів, громадських діячів, які поділяють різні політичні погляди. Серед них є й прихильники об'єднання Молдови з Румунією.

У травні та червні DA провела масові мітинги в центрі Кишинева, тоді протестувальники вимагали боротьби з корупцією та відставки уряду.

Учасники платформи заявляють, що влада країни підпорядкована олігархічним колам та імітує процес євроінтеграції.